Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жительницу брянских Клинцов осудят за убийство мужа. 56-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела, расследование которого завершили. Об этом сообщают в пресс-службе СУ С КР по Брянской области.

Следствие установило, что утром 9 октября прошлого года женщина находилась в своей квартире многоквартирного жилого дома по переулку Урицкого. Между ней и ее супругом вспыхнула ссора. В гневе женщина схватила нож и несколько раз ударила им мужа в шею, голову и спину, также несколько раз ударила его молотком по голове. Мужчина умер на месте происшествия.

- Учитывая имеющееся у женщины психическое расстройство, собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении нее принудительной меры медицинского характера, - говорят Следственном Комитете.