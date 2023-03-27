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НовостиПроисшествия27 марта 2023 8:49

В Погарском районе 47-летняя женщина подрезала ножом приятеля

Фигурантку на один год отправили в колонию
Надежда ПЕТРУНИНА

В Погарском районе 47-летняя женщина подрезала ножом приятеля. Она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что вечером 16 декабря прошлого года в поселке Красный Бор фигурантка выпивала вместе со своим знакомым. После женщина ударила приятеля ножом в грудь. Это причинило тяжкий вред его здоровью.

- Суд приговорил виновную к одному году лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.