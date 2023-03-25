В брянских Клинцах водитель «Лады» проскочил на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Рено». ДТП произошло 24 марта около половины девятого утра на улице Октябрьской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Лада Приора» проезжая регулируемый перекресток, проскочил на запрещающий сигнал светофора. Он врезался в «Рено Флюенс», имевший преимущество в движении. Им управляла 25-летняя девушка.

- В ДТП оба водителя получили травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Их госпитализировали. Водитель «Лады » имеет стаж вождения меньше двух лет.