Брянец в пьяной ссоре насмерть забил знакомого стулом

В брянском Сельцо мужчина в пьяной ссоре насмерть забил знакомого деревянным стулом. 42-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в ночь на 8 января этого года в одном из домов на улице Пушкина после совместного распития спиртного между гостем и хозяином вспыхнула ссора. Разозлившись, гость схватил деревянный стул и несколько раз ударил мужчину по голове. Через некоторое время потерпевший умер.

- Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре. - Уголовное дело передали в Сельцовский районный суд на рассмотрение.