Брянским участникам СВО направили машину с продуктами от похоронного предприятия

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянским участникам СВО направили машину с продуктами сотрудники Брянского муниципального специализированного предприятия по вопросам похоронного дела от похоронного предприятия. К ним также присоединились и простые неравнодушные жители города. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Кроме машины собрали и доставили небольшую партию гуманитарной помощи. Это - медикаменты, резиновая обувь, продукты питания.

- Мы постоянно сотрудничаем с брянскими подразделениями, - рассказал руководитель предприятия Сергей Щемелинин. - В этот раз поступил «заказ» на УАЗик. Мы нашли подержанную машину в Туле по приемлемым для нас деньгам, привезли её к нам, отремонтировали на базе ремонтного цеха предприятия, заправили бензином и отправили к нашим ребятам.