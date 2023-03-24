Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Сельцо прокуратура провела проверку из-за отсутствия тротуаров на двух улицах. В надзорное ведомство обратилась местная жительница. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что автомобильные дороги с твердым покрытием на улицах Чкалова и Ленина не оборудованы тротуарами.

- Выявленные нарушения законодательства о безопасности дорожного движения создают опасность жизни и здоровья граждан, - говорят в прокуратуре. - Главе администрации внесли представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.