Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Севском районе 62-летний велосипедист погиб под колесами иномарки. ДТП произошло 22 марта около половины восьмого вечера на улице Мира в селе Юрасов Хутор. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «БИД Ф3» ехал по улице Мира. Он сбил 62-летнего мужчину на велосипеде. Тот ехал по центру полосы для движения в попутном направлении.

- Велосипедист умер на месте ДТП, - говорят в Госавтоинспекции. - Погибший был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, а также не использовал защитную велоэкипировку. В целях установления состояния опьянения произвели забор биологических объектов.

Велосипед марки «Орион» был со звонком и ручным тормозом, световозвращающим элементом и фонарем сзади. Все эти элементы разрушились при ДТП. На велосипеде также есть световозвращающие элементы на переднем и заднем колесе. Зеркал заднего вида не было.

Водитель автомобиля имеет стаж вождения чуть больше двух лет. Мужчина за рулем был трезвым.