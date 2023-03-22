На брянских железнодорожных станциях в 2023 году отремонтируют шесть переходов

В Брянской области в 2023 году на железнодорожных станциях отремонтируют шесть одноуровневых пешеходных переходов. Их приведут в порядок и на остановочных пунктах Карачев, Сельцо, Ржаница, 136 км, 377 километр и Чернетово. Об этом сообщают в службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

На пешеходных переходах через железнодорожные пути заменят покрытие, установят дополнительно и заменят больше 40 знаков безопасности.

Кроме того, отремонтируют ограждения зоны движения поездов на станции Пунка и платформе Фасонолитейная, приведут в порядок лестничные сходы пешеходного моста на станции Навля.