В Брянской области с 22 марта ввели ограничения для рыбаков. Запрет, связанный с нерестом, ввели на водоемах в Гордеевском, Злынковском, Клинцовском, Комаричском, Климовском, Новозыбковском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском районах. Он будет действовать до 1 июня. Об этом сообщают в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

В других районах Брянщины ограничительные меры на ловлю рыбы начнут действовать с 1 апреля и продлятся до 10 июня. Исключения сделали только для рыболовов-любителей, которые будут рыбачить с берега и при этом использовать одну поплавочную или донную удочку не больше чем с двумя крючками.

О том, какими наказаниями грозит нарушение запрета для рыболовов, можно узнать здесь.