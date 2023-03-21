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НовостиПроисшествия21 марта 2023 13:56

В Комаричском районе фармацевт присвоила больше 200 тысяч рублей

30-летней женщине грозит до шести лет тюрьмы
Надежда ПЕТРУНИНА

В Комаричском районе фармацевт присвоила больше 200 тысяч рублей. 30-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с октября 2021 года по сентябрь 2022 года фармацевт, используя свое служебное положение, присвоила из кассы аптечного пункта, расположенного в Комаричах, больше 200 тысяч рублей. Она причинила ущерб ООО «Сердце Брянска».

- Уголовное дело по существу рассмотрит Комаричский районный суд, - говорят в прокуратуре.

Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.