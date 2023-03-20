В брянских Клинцах простились с погибшими во время спецоперации на Украине Александром Мищенко и Виктором Куриловым

Фото: Клинцовская городская администрация, vk.com.

В брянских Клинцах 20 марта простились с погибшими во время спецоперации на Украине Александром Мищенко и Виктором Куриловым. Церемония прощания прошла в храме во имя Николая Чудотворца в селе Ардонь. Об этом сообщают в Клинцовской городской администрации.

46-летний Александр Мищенко погиб 13 февраля при выполнении боевых задач. Бойца похоронили на кладбище в селе Тулуковщина.

Жизнь 30-летнего уроженца Клинцов Виктора Курилова оборвалась 17 февраля. Он погиб также при выполнении боевых задач. Похоронили военнослужащего на кладбище в селе Ардонь.