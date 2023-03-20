Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявляют сальмонеллы в пищевой продукции

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С наступлением теплого времени года создаются благоприятные условия для развития и размножения микроорганизмов в пищевых продуктах, в том числе для бактерии рода Salmonella.

В настоящее время известно более 2500 бактерий, относящихся к роду Salmonella. Эти бактерии относятся к патогенным микроорганизмам и вызывают у человека острое инфекционное заболевание – сальмонеллез, сопровождающееся высокой температурой (до 41 С), диареей, сильной интоксикацией.

Основным путем заражения человека является употребление в пищу продуктов, в основном мясных и молочных, в которых содержатся патогенные микроорганизмы. Особого внимания заслуживают данные о выживаемости сальмонелл в пищевых продуктах: в молоке они сохраняются до 20 дней, в кефире и пиве — до 2 месяцев, в сливочном масле — до 4 месяцев, в сырах — до 1 года. Важно отметить их длительную сохранность в мясе и колбасных изделиях — до 2-4 месяцев (в замороженном мясе — около 6 месяцев, в тушках птиц — более 1 года).

Сальмонеллы в продуктах питания могут не только длительное время сохраняться, но и интенсивно размножаться при нарушениях условий и сроков хранения. Например, при комнатной температуре количество патогенных бактерий в мясе через сутки увеличивается в 140 раз. При этом сальмонеллы не изменяют внешнего вида, цвета, запаха, вкуса пищи.

Специалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят микробиологические исследования по выявлению патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл в пищевых продуктах с использованием утвержденных методик в соответствии с областью аккредитации.

С начала 2023 года в отдел поступили 833 пробы мясных продуктов, мяса птицы и полуфабрикатов из мяса птицы. В результате проведённых исследований в 3-х пробах обнаружены патогенные микроорганизмы — бактерии рода Salmonella.