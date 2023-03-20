Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы почтили память Героя России Валерия Шкурного. Он погиб 19 марта 2000 года в Северо-Кавказском регионе. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Памятные мероприятия прошли в Брянской кадетской школе, носящей имя погибшего капитана милиции. Среди участников были заместитель командира СОБР «Партизан» полковник полиции Владимир Редько, дочь Валерия Шкурного Екатерина, ветераны МВД и войск правопорядка.

- Валерий Шкурный любил свою Родину и, не задумываясь, отдал жизнь, спасая товарища, - сказал офицер СОБРа. - Сейчас сотрудники отряда также выполняют свой служебный долг, защищая свою страну и граждан. Хочу пожелать вам хорошо учиться, гордиться своими Героями и своей страной.

В завершении памятного мероприятия кадеты почтили память Героя России минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, расположенной на здании школы.

После кадеты провели экскурсию для гостей по музею, посвященному Валерию Шкурному. Руководство и офицеры отряда навестили вдову Галину Петровну. Также возложили цветы на могилу Валерия Шкурного.

Напомним, капитан милиции Валерий Шкурной погиб при выполнении служебного долга 19 марта 2000 года в Северо-Кавказском регионе. Во время боевой операции по освобождению села Комсомольское боевики ранили двух солдат и решили взять их живыми в плен. Рискуя жизнью, под прицельным перекрестным огнем противника, офицер вынес одного раненого с поля боя. Передав бойца товарищам, он бросился спасать второго. Отстреливаясь от наседавших бандитов, не бросая товарища, командир пополз в сторону позиций СОБРа. В этот миг он увидел, как рядом с раненым солдатом упала граната. Он понял, что отбросить ее в сторону уже нет времени. Валерий Шкурной накрыл гранату собой, спасая молодого солдата.

Валерию Ивановичу посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.