Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 51-летнюю Ларису Мордесову. Женщина пропала 7 марта в селе Баклань Почепского района. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие. Предположительно была одета в зеленую куртку и черные брюки. С собой у женщины была черная сумка.

Всех, кто что-либо знает о Ларисе Мордесовой, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.