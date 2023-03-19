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НовостиПроисшествия19 марта 2023 16:47

В Жирятинском районе водитель иномарки угодил в кювет и опрокинулся

Мужчина пытался избежать наезда на дикое животное
Надежда ПЕТРУНИНА

В Жирятинском районе водитель иномарки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 18 марта около часа ночи на 36 километре дороги Почеп-Жирятино. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель на автомобиле «Шкода Октавиа» ехал со стороны Жирятино в направлении села Воробейня. Пытаясь не сбить дикое животное, он не справился с управлением. Из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

- В ДТП водитель иномарки сломал ногу, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.