В брянской Унече простились с погибшим во время спецоперации на Украине Виктором Раковским

Фото: "Унеча", vk.com.

В брянской Унече 18 марта простились с погибшим во время спецоперации на Украине Виктором Раковским. Он погиб на Донбассе. Об этом сообщают ВКонтакте в одной из групп.

Церемония прощания состоялась в храме Святителя Николая. Проститься с воином пришли родственники, друзья, жители города. А также военные, официальные лица, представители разных структур.

Похоронили героя со всеми почестями: под звуки военного оркестра и оружейные залпы. Почетный караул нес службу.