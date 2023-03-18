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НовостиОбщество18 марта 2023 13:28

В брянской Унече простились с погибшим во время спецоперации на Украине Виктором Раковским

Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Унеча", vk.com.

Фото: "Унеча", vk.com.

В брянской Унече 18 марта простились с погибшим во время спецоперации на Украине Виктором Раковским. Он погиб на Донбассе. Об этом сообщают ВКонтакте в одной из групп.

Церемония прощания состоялась в храме Святителя Николая. Проститься с воином пришли родственники, друзья, жители города. А также военные, официальные лица, представители разных структур.

Похоронили героя со всеми почестями: под звуки военного оркестра и оружейные залпы. Почетный караул нес службу.

Фото: "Унеча", vk.com.

Фото: "Унеча", vk.com.