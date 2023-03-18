В Брянске росгваредйцы поймали двух мужчин, пытавшихся проникнуть в чужой дом. На одном из охраняемых домов сработала сигнализация. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Группа задержания выехала на место и обнаружила, что повреждена калитка. Проникнув во двор, злоумышленники пытались проникнуть внутрь дома вскрыв дверь. Их остановили правоохранители. К дому вызвали следственно-оперативную группу.

- Для дальнейшего разбирательства задержанных передали полицейским, - говорят в Росгвардии.