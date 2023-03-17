Готовимся к дачному сезону

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Весна - активное и долгожданное время для любителей сада и огорода. В секретах повышения урожайности и тонкостях выбора эффективных препаратов для защиты растений помогут специалисты Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В аптеке ветеринарной клиники представлен широкий спектр средств защиты растений от болезней и сорняков, от насекомых – вредителей. Весной мы предоставляем большой выбор регуляторов роста растений, концентрированных удобрений почвы, которые помогут в получении богатого урожая. Также у нас в продаже средства для дезинфекции теплиц и помещений для хранения урожая, всегда в наличии препараты для борьбы с грызунами, кротами и бытовыми насекомыми.

Становясь нашим покупателем, вы получаете проверенную продукцию для работы на огородах.

Мы работаем в круглосуточном режиме и будем рады видеть вас по адресу: с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 7, район телецентра.

Уточнить интересующую информацию и получить консультацию специалиста можно по телефонам 8(4832)40-30-60, 8(4832)32-23-30, e-mail: veterinar@bmvl.ru.