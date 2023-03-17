Брянский Федор–герой побывал на концерте певца SHAMANа

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский Федор-герой побывал на концерте певца SHAMAnA. Ярослав Дронов, восхищенный отвагой и мужеством 10-летнего мальчика, пригласил его с мамой и младшей сестрой вместе с девочками, которых он спас, и дочку одного из погибших в тот трагический день на свой концерт. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- От себя лично благодарю Ярослава Дронова за его творчество, патриотизм, диалог с нашим молодым поколением, для которого важно знать и понимать, что такое любовь к Родине, честь, мужество и достоинство, - написал губернатор ВКонтакте.