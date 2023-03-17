Фото: "Клинцы.Инфо".

В брянских Клинцах установят памятник Петру и Февронии. Об этом сообщают в клинцовской администрации.

Скульптура должна появиться в сквере «Воинам интернационалистам». Фигуры Петра и Февронии будут из бронзы. В высоту композиция составит 2, 5 метра , в ширину - 1,7 метра и один метр в глубину

Торги уже состоялись. Начальная цена контракта составляет 20 979 359,97 рубля. Работы начнут 15 мая и завершат 1 октября. В аукционе участвовали три заявки. Победила компания «ЮАМЕТ. Цена контракта - 16 665 722,40 рубля.

Памятник Петру и Февронии посвятят русским православным святым. Их земной путь - ярчайший пример благодетели и преданности.