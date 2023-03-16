Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске сайт областной Думы подвергся хакерской атаке. Официальный сайт Брянской областной Думы оказался недоступным во второй половине дня в среду, 15 марта. Об этом сообщает председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

- Сегодня против России, в том числе и Брянщины, развязана настоящая война в информационном пространстве, - сказал Валентин Суббот. - И цели ее вполне понятны: посеять панику, разобщить российское общество. Считаю, что к фейковым сообщениям надо объективно относиться, не поддаваясь провокациям извне.

Также спикер напомнил, что за распространение непроверенных общественно значимых данных, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена уголовная ответственность.

Сейчас сотрудники спецслужб проводят необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего.