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НовостиПроисшествия16 марта 2023 14:14

В Брянске сайт областной Думы подвергся хакерской атаке

Об этом сообщил председатель облдумы Валентин Суббот
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске сайт областной Думы подвергся хакерской атаке. Официальный сайт Брянской областной Думы оказался недоступным во второй половине дня в среду, 15 марта. Об этом сообщает председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

- Сегодня против России, в том числе и Брянщины, развязана настоящая война в информационном пространстве, - сказал Валентин Суббот. - И цели ее вполне понятны: посеять панику, разобщить российское общество. Считаю, что к фейковым сообщениям надо объективно относиться, не поддаваясь провокациям извне.

Также спикер напомнил, что за распространение непроверенных общественно значимых данных, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена уголовная ответственность.

Сейчас сотрудники спецслужб проводят необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего.