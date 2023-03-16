Фото: ГТРК "Брянск".

В брянском Карачеве начали ремонтировать школу №5. Образовательное учреждение носит имя полного кавалера ордена Славы Ивана Кузнецова. Работы пройдут в рамках реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Об этом сообщает ГТРК « Брянск».

В образовательном учреждении отремонтируют кровлю, инженерные сети, оснастят классы интерактивным и лабораторным оборудованием. На систему безопасности выделили больше 50 миллионов рублей. Особое внимание уделят пожаротушению и видеонаблюдению.

Сегодня здесь учатся около 400 человек. В этом году школа отмечает 55-летний юбилей. На проведении ремонта настаивали многие местные жители. В последние годы в школе увеличилось число учеников. Среди них много первоклашек.

В отремонтированную школу ребята придут 1 сентября. До этого времени педагоги пройдут профессиональную подготовку.