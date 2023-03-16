Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 марта 2023 9:44

В брянском Карачеве начали ремонтировать школу №5

Она носит имя полного кавалера ордена Славы Ивана Кузнецова
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ГТРК "Брянск".

Фото: ГТРК "Брянск".

В брянском Карачеве начали ремонтировать школу №5. Образовательное учреждение носит имя полного кавалера ордена Славы Ивана Кузнецова. Работы пройдут в рамках реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Об этом сообщает ГТРК « Брянск».

В образовательном учреждении отремонтируют кровлю, инженерные сети, оснастят классы интерактивным и лабораторным оборудованием. На систему безопасности выделили больше 50 миллионов рублей. Особое внимание уделят пожаротушению и видеонаблюдению.

Сегодня здесь учатся около 400 человек. В этом году школа отмечает 55-летний юбилей. На проведении ремонта настаивали многие местные жители. В последние годы в школе увеличилось число учеников. Среди них много первоклашек.

В отремонтированную школу ребята придут 1 сентября. До этого времени педагоги пройдут профессиональную подготовку.