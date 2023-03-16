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НовостиОбщество16 марта 2023 9:26

Начальник правового управления облдумы Брянской области Екатерина Корытко станет судьей

Кандидатуру обсудят на заседании Квалификационной коллегии судей 21 марта
Надежда ПЕТРУНИНА
Фот: пресс-служба брянской областной Думы.

Фот: пресс-служба брянской областной Думы.

Начальник правового управления облдумы Брянской области Екатерина Корытко станет федеральным судьей. Об этом сообщают в пресс-службе Квалификационной коллегии судей региона.

Как сообщают «Брянские новости», она подала заявление о даче рекомендации на должность судьи Арбитражного суда Брянской области. Экзамены Екатерина Корытко сдала успешно.

Ее кандидатуру обсудят на ближайшем заседании Квалификационной коллегии судей Брянской области, которое состоится 21 марта.