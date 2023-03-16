Начальник правового управления облдумы Брянской области Екатерина Корытко станет судьей

Фот: пресс-служба брянской областной Думы.
Начальник правового управления облдумы Брянской области Екатерина Корытко станет федеральным судьей. Об этом сообщают в пресс-службе Квалификационной коллегии судей региона.
Как сообщают «Брянские новости», она подала заявление о даче рекомендации на должность судьи Арбитражного суда Брянской области. Экзамены Екатерина Корытко сдала успешно.
Ее кандидатуру обсудят на ближайшем заседании Квалификационной коллегии судей Брянской области, которое состоится 21 марта.