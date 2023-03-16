Специалист Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» принял участие в областном совещании по вопросам развития современного пчеловодства

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

10 марта 2023 года состоялось совещание по теме: «Профилактика и лечение болезней пчёл с применением инновационных методов, инструментальное осеменение пчелиных маток, использование современных технических средств в пчеловодстве», организованное Департаментом сельского хозяйства Брянской области совместно с областным Управлением ветеринарии.

Наряду с организаторами на мероприятии присутствовали сотрудники Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», ветеринарные специалисты госветучреждений Брянской области, а также пчеловоды-любители.

В ходе обсуждения были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся общего состояния отрасли пчеловодства в Брянской области, поддержание здоровья пчелосемей и сохранение генофонда российских пород, а также принципы недопущения распространения заразных заболеваний пчёл. О диагностике таких опасных и распространённых болезней пчел, как американский и европейский гнильцы, варроатоз, нозематоз, акарапидоз, тропилелапсоз и микозы пчёл в своем докладе рассказала главный ветеринарный врач отдела бактериологии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Римма Казачкова.

С целью предотвращения риска массовой гибели пчел в период проведения химических обработок посевов, участники совещания уделили особое внимание вопросу изменения сроков уведомления пчеловодов о начале обработки полей пестицидами.