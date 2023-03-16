Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской обалсти.

В брянской Унече поймали курьера телефонных мошенников. Злоумышленник как раз направлялся к очередной обманутой пенсионерке. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по брянской области.

Посыльным аферистов, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в беду», оказался 29-летний житель Смоленской области. Мужчина только в январе этого года освободился из тюрьмы. Теперь он показал себя в новом амплуа. Сначала он забрал 100 тысяч рублей у жертвы мошенничества в родном регионе, а после по указанию своих нанимателей проявил себя в брянской области. За один день злоумышленник собрал больше 1,3 миллиона рублей с четверых пожилых жителей Почепского и Унечского районов.

Задержанный рассказал, что предложение о криминальном заработке он нашёл в популярном мессенджере. Он должен был ездить по определенным адресам, забирать деньги, а после переводить их на указанные банковские счета. Заработок о таких мошеннических операций с каждой суммы составлял пять процентов комиссионных. Мужчина сразу понял, что станет соучастником противоправной деятельности, но желание быстрого и легкого заработка пересилило здравый смысл.

- По данному факту завели уголовные дела, - говорят в полиции, - Мошенника заключили под стражу. Расследование продолжается.