Брянская областная филармония приглашает на концертную программу "Арт-класс"

Путешествие — это всегда возможность открыть для себя что-то новое, необычное и

неизведанное. О путешествиях многие говорят с восторгом — и даже спустя время вспоминают о них с не меньшим энтузиазмом.

7 апреля в 17.00 на «борту» Брянской областной филармонии вместе с группой «Арт-

класс» вы отправитесь в то самое незабываемое музыкальное путешествие, не дожидаясь,

когда настанет очередной долгожданный спланированный отпуск.

Мы отправимся в экспресс-полет по нашим прекрасным музыкальным просторам, от

истории к истории, от песни к песне, от танца к танцу… Вы увидите сами, как много

интересного и захватывающего можно испытать всего за один вечер, от артистов, которые

предстанут на сцене.

Вас ждут оригинальные образные решения с элементами шоу, эстрадные песни, ставшие

шлягерами, неожиданные коллаборации с другими артистами филармонии.

Репертуар группы «Арт-класс» с солистами Елены Марусовой, Светланы Зайцевой и

Павла Тонких за 20 лет накопил широкий жанровый диапазон: классический русский

и современный романс, песни советских и зарубежных композиторов, джазовые

композиции, авторские песни, рок-композиции. Каждый артист группы обладает яркой

индивидуальностью и является самобытным талантом.

Музыкальный рейс ждет Вас!

Билеты можно приобрести в кассе КЗ "Дружба" или онлайн

https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s559

тел.8(4832)74-57-04

реклама.6+