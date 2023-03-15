Брянская областная филармония приглашает на концертную программу "Арт-класс"

Путешествие — это всегда возможность открыть для себя что-то новое, необычное и
неизведанное. О путешествиях многие говорят с восторгом — и даже спустя время вспоминают о них с не меньшим энтузиазмом.
7 апреля в 17.00 на «борту» Брянской областной филармонии вместе с группой «Арт-
класс» вы отправитесь в то самое незабываемое музыкальное путешествие, не дожидаясь,
когда настанет очередной долгожданный спланированный отпуск.
Мы отправимся в экспресс-полет по нашим прекрасным музыкальным просторам, от
истории к истории, от песни к песне, от танца к танцу… Вы увидите сами, как много
интересного и захватывающего можно испытать всего за один вечер, от артистов, которые
предстанут на сцене.
Вас ждут оригинальные образные решения с элементами шоу, эстрадные песни, ставшие
шлягерами, неожиданные коллаборации с другими артистами филармонии.
Репертуар группы «Арт-класс» с солистами Елены Марусовой, Светланы Зайцевой и
Павла Тонких за 20 лет накопил широкий жанровый диапазон: классический русский
и современный романс, песни советских и зарубежных композиторов, джазовые
композиции, авторские песни, рок-композиции. Каждый артист группы обладает яркой
индивидуальностью и является самобытным талантом.
Музыкальный рейс ждет Вас!
Билеты можно приобрести в кассе КЗ "Дружба" или онлайн
https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s559
тел.8(4832)74-57-04
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Фото: Брянская областная филармония.