На Брянщине осудили 24-летнего наркосбытчика из Смоленской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Суземском районе перед судом предстал 24-летний житель Смоленской области за сбыт наркотиков. Он стал фигурантом уголовного дела по статьям: «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и «Умышленное повреждение чужого имущества». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что мужчина пытался сбыть бесконтактным способом больше 21,5 килограмма наркотика. 21 апреля прошлого года он сделал «закладки» на шести участках рядом с деревней Гаврилова Гута в Смоленском районе. Затем наркосбытчик сфотографировал их местонахождение. Но довести задуманное до конца ему не дали. Его поймали полицейские, а наркотики изъяли.

Кроме того, в марте прошлого года в Рославле мужчина умышленно повредил автомобиль ВАЗ 21213. Ущерб составил больше 95 тысяч рублей.

- Суд приговорил его к восьми годам и шести месяцам лишения свободы и оштрафовал на 100 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание виновный будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.