ВТБ Пенсионный фонд увеличил накопления клиентов по НПО на 9%

По итогам 2022 года доходность пенсионных резервов, распределенная на счета клиентов ВТБ Пенсионный фонд по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), составила 9% по консервативному инвестиционному портфелю и 4,9% – по сбалансированному. За аналогичный период накопления клиентов фонда по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) увеличились на 3,6%.

«Благодаря консервативной инвестиционной стратегии, которая минимизирует риски и обеспечивает сохранность будущей пенсии, мы смогли защитить вложения наших клиентов и показали уверенные результаты. Несмотря на непростые условия для финансовых компаний, сложившиеся в 2022 году на рынке, мы создали отдельный корпоративный инвестиционный портфель для юридических лиц, который показал доходность в 6,6%. Сегодня для формирования пенсионного капитала наш фонд выбрали более трех миллионов человек. Мы планируем увеличить их накопления в текущем году за счет ответственного подхода к инвестированию и продолжить выполнять свои обязательства», – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По итогам 2022 года объем пенсионных накоплений в организации достиг 297 млрд рублей, а пенсионных резервов – 28 млрд рублей. За прошлый год фонд выплатил клиентам 3,3 млрд рублей по НПО и более 2,9 млрд – по ОПС. За прошлый год более 30 тысяч человек выбрали фонд для формирования дополнительной пенсии, таким образом общее количество клиентов по программам НПО превысило 157 тысяч. Количество застрахованных лиц составило 2,9 млн человек.