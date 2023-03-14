Фото: страница А.В. Богомаза ВКонтакте.

Брянский губернатор объявил пятидневные военные сборы для школьников и студентов ПТУ. Соответствующее распоряжение Александра Богомаза опубликовали на сайте регионального правительства.

Учебные сборы проведут для десятиклассников и студентов ПТУ. Начнутся они через несколько месяцев. Школьники отправятся на сборы в мае и июне, а студенты – в июне и июле.

Также в распоряжении обозначили ответственных за доставку ребят «на место службы», их питание и организацию быта.

Согласно распоряжению, начальнику Брянского территориального гарнизона и командирам воинских частей на территории области рекомендовали поучаствовать в планировании и организации сборов с обучающимися в части, их касающейся.