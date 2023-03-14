Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области за взятки осудят бывшего директора колледжа в Клинцах. Экс-руководитель образовательного учреждения стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно следствие установило, что в 2018 и 2020 годах директор средне-специального учебного заведения брал взятки от предпринимателя за заключение с ним договоров на поставку оборудования для нужд учебного заведения и своевременную оплату исполненных обязательств.

Таким образом директор колледжа незаконно заработал 80 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России.

- Расследование завершили, - говорят в Следственном Комитете. – Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.