Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске трое подростков расплатились в магазине чужой банковской картой. Им удалось потратить почти 3 тысячи 200 рублей. Злоумышленников разыскивает полиция. Сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

С заявлением о списании выше указанной суммы в полицию обратилась мать 16-летей девушки. Правоохранители выяснил, что картой школьницы расплачивались трое неизвестных подростков, попавших в объектив камер видеонаблюдения.

Двум злоумышленникам на вид 10-12 лет, они худощавого телосложения. Один из них был одет в темную куртку с красными вставками на капюшоне и карманах, темные спортивные брюки. При себе имел рюкзак темного цвета. Другой – в школьный костюм с красным галстуком, темную куртку. При себе имел рюкзак темного цвета. Третьему на вид 8-10 лет. Он был одет в темную куртку с рисунком салатового цвета на груди и рукавах, темные спортивные брюки.

- Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите в полицию по телефонам 8 (4832) 67-01-02 или 8 996 448 76 92, - обращаются к брянцам в УМВД.