Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе 39-летний водитель иномарки врезался в фонарный столб. ДТП произошло 13 марта около полудня на 21 километре дороги «обход Брянска» от дороги Р-120. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц Вито» ехал в сторону Орла. Он врезался в фонарный столб, который находился на левой стороне по ходу движения машины.

- В ДТП водитель и 34-летний пассажир получили различные травмы и ушибы, - говорят в Госавтоинспекции, - Им назначили лечение и отпустили.

Установили, что водитель и пассажир на переднем сидении не были пристегнуты ремнями безопасности.