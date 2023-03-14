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НовостиПроисшествия14 марта 2023 7:44

В Брянском районе 39-летний водитель иномарки врезался в фонарный столб

Вместе с автомобилистом травмы получил 34-летний пассажир
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе 39-летний водитель иномарки врезался в фонарный столб. ДТП произошло 13 марта около полудня на 21 километре дороги «обход Брянска» от дороги Р-120. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц Вито» ехал в сторону Орла. Он врезался в фонарный столб, который находился на левой стороне по ходу движения машины.

- В ДТП водитель и 34-летний пассажир получили различные травмы и ушибы, - говорят в Госавтоинспекции, - Им назначили лечение и отпустили.

Установили, что водитель и пассажир на переднем сидении не были пристегнуты ремнями безопасности.