В Брянске двум работникам коммерческой организации задолжали 137 тысяч рублей

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске двоим работникам коммерческой организации задолжали 137 тысяч рублей. Завели уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с октября 2022 года по январь 2023 года двум работникам общества с ограниченной ответственностью больше двух месяцев не платили зарплату в полном объеме. Они также не получали и другие выплаты, полагающиеся им по закону. Задолженность составила больше 137 тысяч рублей.

- Преступление выявили работники прокуратуры Брянской области во время проверки, - говорят в Следственном Комитете.