Под брянской Навлей 21-летний водитель иномарки устроил массовое ДТП

В Навлинском районе 21-летний водитель иномарки устроил массовое ДТП. Автоавария произошла 12 марта около половины восьмого вечера на 388 километре дороги М-3 Украина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал в сторону Навли. Совершая обгон, он выскочил на полосу встречного движения, где врезался в «КамАЗ» под управлением 45-летнего водителя. После удара легковушку отбросило на автомобиль «Фиат», за рулем которого был 35-летний водитель. Он ехал в сторону Навли.

- Водителя «Фиат» госпитализировали с травмами головы, - говорят в Госавтоинспекции.