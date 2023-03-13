В Брянске осудили 38-летнюю наркосбытчицу из Калуги. 38-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде подтвердили, что она дистанционно договорилась о совместном сбыте наркотиков с неустановленным лицом. По его указанию она прибыла в Брянск из Калуги и 22 сентября прошлого года бесконтактным способом приобрела наркотик. Его она намеревалась сбыть в городе с помощью «закладки».

Женщина получила от куратора координаты и отправилась к месту нахождения следующей партии наркотиков. Там ее задержал полицейские. Они нашли и изъяли наркотики массой 0,89 грамм и 18 грамм.

На суде женщина признала себя виновной.

- Суд приговорил наркосбытчицу к восьми голам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.