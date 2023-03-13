Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

Жителя Брянска осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве здания УФСБ. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что мужчина находился в здании Управления. Он из хулиганских побуждений сообщил о планируемом им взрыве. После задержания во время досмотра у него не нашли предметов для реализации преступного умысла.

- В феврале 2023 года Советский районный суд Брянска мужчину признал виновным, - говорят в УФСБ. - Ему назначили три года лишения свободы условно.