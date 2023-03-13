В Брянске две местные жительницы украли у пенсионерки 42 тысячи рублей. 24-летняя и 51-летняя женщины стали фигурантками уголовного дела по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что утром 11 июля прошлого года сообщницы под предлогом оказания помощи проникли в квартиру 84-летней женщины, которая проживала в Бежицком районе Брянска. Злоумышленницы тайно похитили 42 тысячи 500 рублей. «Добычу» они поделили между собой.

Во время судебного разбирательства они полностью возместили ущерб.

- Суд приговорил женщин к одному году и одному месяцу и одному году лишения свободы соответственно, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.