Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 марта 2023 11:02

Жителю Брянска назначили условный срок за сообщение о бомбе в здании ФСБ

Приговор вынесли в Советском районном суде
Марина АНТОНОВА

Жителя Брянска осудили по уголовному делу за ложное сообщение о террористическом акте. Мужчине назначили три года лишения свободы условно. Приговор вынесли в Советском районном суде в феврале, сообщают в пресс-службе УФСБ Росси по Брянской области.

В суде установили, что мужчина находился в здании Управления ФСБ и из хулиганства сообщил, что планирует устроить взрыв. Его задержали. При обыске ничего похожего на взрывчатку не нашли.

- Уголовное дело в отношении подозреваемого завели и расследовали следователи УМВД, - говорят в ведомстве.