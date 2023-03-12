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НовостиПроисшествия12 марта 2023 10:51

Ночью во время пожара в частном доме под Брянском погиб 52-летний мужчина

ЧП случилось в деревне Курнявцево
Марина АНТОНОВА

Ночью во время пожара в Брянском районе погиб 52-летний мужчина. ЧП случилось в деревне Курнявцево. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 1.37 в воскресенье, 12 марта.

На место выехали четыре пожарные машины. Оказалось, что загорелся жилой дом.

- На тушении работали три пожарных ручных ствола и одно звено газодымозащитной службы, - говорят спасатели.

В 02:07 пожар локализовали, в 02:35 ликвидировали открытое горение. Мужчину, к несчастью, спасти не удалось. Эксперты выяснят, почему случился пожар.