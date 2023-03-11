В Брянске передали в суд уголовное дело на бывшую начальницу службы занятости

В Брянске передали в суд уголовное дело на бывшую начальницу регионального управления государственной службы труда и занятости населения, ее заместителя и директора регионального учебного центра. Их обвиняют в 24 эпизодах мошенничества с использованием служебного положения.

Директора учебного центра обвиняют также в 46 преступлениях по статьям "Изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств" и "Злоупотребление должностными полномочиями", сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, обвиняемые заключали фиктивные договоры на оказание образовательных услуг с подставными лицами, которые не являлись преподавателями. Деньги, полученные в рамках этих договоров, распределяли между участниками. В 2019 году сообщники таким образом похитили больше 800 тысяч рублей, выделенные из бюджета на обучение граждан предпенсионного возраста по нацпроекту "Демография", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд.