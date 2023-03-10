Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области двое полицейских стали фигурантами уголовного дела. Начальника отделения уголовного розыска ОП «Злынковское» МО МВД России «Новозыбковский» обвиняют в даче взятки сотруднику УФСБ России по Брянской области. А старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП ПДН МО МВД России «Новозыбковский» в непосредственной передаче указанной взятки. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что 9 февраля этого года начальник отделения уголовного розыска при посредничестве старшего участкового уполномоченного полиции передал участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии сотруднику УФСБ России по Брянской области в 50 тысяч рублей. «Денежное вознаграждение» предназначалось за непередачу в следственное подразделение регионального управления ФСБ России материалов по признакам преступления.

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Брянской области.

В задержании взяткодателя и посредника участвовали сотрудники подразделения собственной безопасности органа внутренних дел.

- Сейчас подозреваемые находятся под стражей, – говорят в Следственном Комитете.