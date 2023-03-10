О чем шутят музыканты?

1 апреля 2023 г. в 17.00 на сцене к/з «Дружба» состоится концерт Брянского Губернаторского симфонического оркестра, художественный руководитель и главный дирижёр заслуженный артист России Эдуард Амбарцумян.

В международный День смеха оркестр представит новую концертную программу «О чём шутят музыканты»!

За дирижёрским пультом – Василий Юркевич.

У многих композиторов есть произведения, написанные, по всей вероятности, в лучшие минуты их жизни. Они яркие, запоминающиеся и очень любимы зрителями, наравне с самыми драматичными произведениями. Вот именно такие лёгкие и весёлые композиции будут звучать 1 апреля: «Королевский блюз» Кларенс и Спенсер Уильямс в исполнении духового квартета, дуэт скрипок «Быстрый Ганзалес» Карла Сталлинга, «Слон и муха» Генри Клинга в исполнении солирующей флейты и тубы, уникальное исполнение романса А.Верстовского «Старый муж», а также, впервые на сцене брянская «Флоренс Фостер Дженкинс» исполнит романс «Очи чёрные»!

Кроме того, зрителей ждут знаменитые произведения Ж.Оффенбаха, И.Штрауса, Дж.Россини, Л.Андерсона, В.Полторацкого и многих других отечественных и зарубежных композиторов, которые не заставят скучать! Музыканты порадуют исполнением необычных соло на различных инструментах, зрители услышат, так называемые, «академические шутки» и многое другое. Эта программа приоткроет для зрителей мир музыкантов, их юмор, а также, позволит по-другому взглянуть на уже знакомые симфонические произведения.

Всех ждёт хорошее настроение и яркие эмоции!

ГАУК «Брянская областная филармония» участвует в программе «Пушкинская карта». Концерт «О чём шутят музыканты» вошел в перечень мероприятий, которые можно оплатить «Пушкинской картой». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».

Возрастная категория: 6+

Билеты можно приобрести по ссылке:

https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniy..

а также на официальном сайте www.filarmonia32.ru

Справки по телефонам:

+7 (4832) 74-57-04

+7 (920) 603-66-63