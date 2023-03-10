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НовостиПроисшествия10 марта 2023 8:18

Под брянской Унечей при столкновении фуры с иномаркой пострадала 36-летняя автомобилистка

Водитель большегруза выехал на полосу встречного движения
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Унечском районе при столкновении фуры с иномаркой пострадала 36-летняя автомобилистка. ДТП произошло 9 марта в десятом часу утра на дороге Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Мерседес» с полуприцепом ехал в сторону Брянска. Он не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Шевролет» под управлением 36-летней женщины.

- В ДТП автомобилистка получила перелом нижней третий обеих костей правой голени со смещением, множественные резаные раны правого предплечья, кисти, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшая от госпитализации отказалась.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.