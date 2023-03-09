Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 10:37

Брянский военнослужащий Николай Новиков погиб во время спецоперации на Украине

Жизнь нашего земляка оборвалась в 28 лет
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: vk.com.

Фото: vk.com.

Брянский военнослужащий Николай Новиков погиб во время спецоперации на Украине. Он был уроженцем Новозыбкова. Жизнь нашего земляка оборвалась 26 января 28 лет. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте глава администрации Новозыбкова Александр Щипакин.

Николай был призван в ряды мобилизованных 24 сентября прошлого года.

Боец родился в Новозыбкове. Он окончил девять классов гимназии, после поступил в местный профессионально-педагогический колледж. После его окончания в 2015 году служил в армии. служил в армии. Работал на Новозыбковской пивоварне.

У Николая Новикова остались мать и сестра. О дате и месте похорон бойца сообщат позже.