Фото: vk.com.

Брянский военнослужащий Николай Новиков погиб во время спецоперации на Украине. Он был уроженцем Новозыбкова. Жизнь нашего земляка оборвалась 26 января 28 лет. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте глава администрации Новозыбкова Александр Щипакин.

Николай был призван в ряды мобилизованных 24 сентября прошлого года.

Боец родился в Новозыбкове. Он окончил девять классов гимназии, после поступил в местный профессионально-педагогический колледж. После его окончания в 2015 году служил в армии. служил в армии. Работал на Новозыбковской пивоварне.

У Николая Новикова остались мать и сестра. О дате и месте похорон бойца сообщат позже.