В Брянске на улице Флотской столкнулись две легковушки. ДТП произошло 8 марта около пяти часов вечера. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «БМВ» ехал по улице Флотской в левом ряду со стороны улицы Ульянова в направлении улицы Литейной. При попытке перестроиться в правый ряд он наехал на лужу. Водитель не справился с управлением и выскочил на полосу , где врезался в автомобиль «Лада Веста», которым управляла 50-летняя женщина.

- В ДТП автомобилистка получила различные травмы, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшую госпитализировали.