На трассе под Брянском насмерть разбился водитель "Хендай"

Фото: УГИБДД по Брянской области.

На брянской трассе в ДТП погиб 43-летний водитель "Хендай Элантра". Автоавария произошла около половины седьмого вечера во вторник, 7 марта, на 15-м километре дороги Брянск-Новозыбков.

Автомобилист за рулем "Хендай" двигался со стороны Брянска в сторону Почепа. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Шевроле Нива". За рулем второй машины был 49-летний мужчина, он направлялся в сторону Брянска.

Водитель "Хендай" от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Мужчина не был пристегнут. Медики выяснят, был ли он пьян в момент ДТП.

- На автомобиле "Хендай" установленные на задней оси ошипованные зимние шины разных марок и имеют разный рисунок протектора, - говорят в областной Госавтоинспекции.

Водитель "Шевроле" был трезв и пристегнут ремнем. Он не пострадал.