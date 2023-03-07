Семье брянского Федора подарили четыре велосипеда

Семье брянского мальчика Федора вручили четыре велосипеда жуковского производства. На заводе выполнили спецзаказ. На велосипеде для Федора сделали памятную гравировку: «Железный конь для настоящего героя Федора Симоненко от Д.В. Мантурова». Еще три предназначены для мамы, старшего брата и младшей сестренки, сообщает районная газета "Авангард".

Велосипеды 6 марта передал директор завода. И заочно пригласил Федора вместе с одноклассниками на экскурсию на производство.

Федор получил ранение при атаке диверсантов в Климовском районе 2 марта. Но, несмотря на это, помог двум девочкам, которые ехали вместе с ним в школу. Федора перевезли в Брянск, сделали ему операцию, извлекли пулю.

Жители Брянской области, да и всей России, переживают за мальчика. В честь него пишут стихи, расклеивают листовки с его портретом, рисуют картины.