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НовостиОбщество7 марта 2023 16:43

Семье брянского Федора подарили четыре велосипеда

Министр промышленности Денис Мантуров поручил сделать на "железном коне" мальчика памятную гравировку
Марина АНТОНОВА

Семье брянского мальчика Федора вручили четыре велосипеда жуковского производства. На заводе выполнили спецзаказ. На велосипеде для Федора сделали памятную гравировку: «Железный конь для настоящего героя Федора Симоненко от Д.В. Мантурова». Еще три предназначены для мамы, старшего брата и младшей сестренки, сообщает районная газета "Авангард".

Велосипеды 6 марта передал директор завода. И заочно пригласил Федора вместе с одноклассниками на экскурсию на производство.

Федор получил ранение при атаке диверсантов в Климовском районе 2 марта. Но, несмотря на это, помог двум девочкам, которые ехали вместе с ним в школу. Федора перевезли в Брянск, сделали ему операцию, извлекли пулю.

Жители Брянской области, да и всей России, переживают за мальчика. В честь него пишут стихи, расклеивают листовки с его портретом, рисуют картины.