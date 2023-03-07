В Брянской области в 2022 году заключили 1988 социальных контрактов. На их оплату из бюджета израсходовали 301,6 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Большинство соцконтрактов заключили на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - 841. На открытие собственного дела можно получить от государства до 350 тысяч рублей. На втором месте по популярности - соцконтракт по поиску работы. Таких оформили 528. 368 контрактов заключили для преодоления трудной жизненной ситуации, 251 - на ведение личного подсобного хозяйства.

- В текущем году на данные цели региону выделено 364,8 млн рублей, - говорят в правительстве. - Работа по заключению социальных контрактов уже начата, заключено 160 социальных контрактов.