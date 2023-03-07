В Брянской области с 15 апреля стартует новое голосование за ремонт общественных территорий. Оно пройдет на специальной платформе и продлится до 31 мая 2023 года, сообщают в пресс-службе правительства области. Победившие в голосовании территории благоустроят в 2024 году.

- За все время проведения голосований в общественных обсуждениях проектов благоустройства приняло участие около 600 тысяч жителей области, - говорят в пресс-службе областного правительства.

В прошлом году за ремонт территорий проголосовало больше 100 тысяч человек. В итоге выбрали пять парков и скверов. Это сквер им. А. С. Пушкина в Володарском районе Брянска, сквер «Воинам интернационалистам» в Клинцах, площадь Октябрьской революции в Новозыбкове (2-я очередь), городской парк в Дятькове и городской пляж озера «Новое» в Унече.