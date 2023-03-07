В Брянской области зимой насчитали 63 вида птиц

Средний пестрый дятел. Фото: Светлана Акулова.

В Брянской области прошедшей зимой насчитали 63 вида птиц. В народном исследовательском проекте по изучению зимующих птиц «Российская зима 2022-2023» участвовал 21 наблюдатель, сообщают в пресс-службе заповедника "Брянский лес".

Чаще всего попадался пестрый дятел. Птицу встретили 57 раз. За ним следует большая синица - 48 наблюдений, и полевой воробей - 35.

- Среди зарегистрированных видов есть занесенные в Красную книгу Брянской области: лебеди кликун и шипун, гоголь, глухарь, воробьиный сыч, белоспинный и средний дятлы, серый сорокопут, - говорят в заповеднике. - Представлены и просто авифаунистические редкости, такие как большой крохаль и турпан.

Задержались этой зимой в Брянской области и перелетные птицы. Наблюдатели встречали скворцов, крапивника, черного дрозда, зяблика, юрка, коноплянку. А также те виды, которые зимуют в нашем регионе регулярно - крякву, грача и зеленушку.

В общем зачете по числу зарегистрированных птиц Брянская область заняла 16 место из 32 регионов.